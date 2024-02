Bad Berka. Alexander von Hohentramm tritt zur Einwohnerversammlung im Bad Berkaer Zeughaus erstmals vor einer breiteren Öffentlichkeit in Erscheinung.

Das sensible Thema der Unterbringung von ukrainischen Familien in der ehemaligen Quellbrunn-Klinik hat den Zeughaus-Saal ein zweites Mal gefüllt: Etwa 200 Bad Berkaer folgten am Dienstagabend der Einladung der Stadtverwaltung zur Einwohnerversammlung. Und erstmals trat der Investor vor einer breiten Öffentlichkeit in Erscheinung: Alexander von Hohentramm ist Gründer und langjähriger Geschäftsführer des in Berlin ansässigen Immobilien-Unternehmens Intersalus. Der 78-Jährige hatte sich aus dem operativen Geschäft eigentlich schon zurückgezogen, fungiert jetzt allerdings wieder als Projektleiter für das Vorhaben mit dem ehemaligen Sanatorium am Bad Berkaer Adelsberg.