Berlstedt. Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg hat am kommenden Montag die Planungsaufträge für die Erweiterung der Buttelstedter Feuerwehr zu vergeben.

Die Bindung an die Förderfristen beschleunigt in der Landgemeinde Am Ettersberg das Verfahren, um der Stützpunktfeuerwehr Buttelstedt einen neuen Schlauchtrockenturm bauen und deren Fahrzeughalle um zusätzliche Stellplätze erweitern zu können. Bürgermeister Thomas Heß (CDU) hat den Stadtrat für kommenden Montag, 26. Februar, zu einer dringlichen Sitzung eingeladen. Auf dieser sollen die Planungsleistungen für die Gebäude und Freianlagen, die Tragwerksplanung und die technische Gebäudeausrüstung vergeben werden. Die öffentliche Ratssitzung, bei der auch Bürgeranfragen ihren Platz haben, beginnt um 17 Uhr im Berlstedter Dorfgemeinschaftshaus. Die Bauarbeiten bei der Buttelstedter Feuerwehr sollen in diesem Jahr beginnen und 2025 abgeschlossen werden.