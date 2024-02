Tannroda. Korbmachermuseum Tannroda: Stadt Bad Berka hofft auf baldige Einigung mit Burg-Stiftung und Heimatverein

Bad Berkas Bürgermeister Michael Jahn (CDU) sieht die Verhandlungen auf gutem Weg, um das Tannrodaer Korbmachermuseum längerfristig an seinem Standort auf dem Burggelände zu erhalten. Der aktuelle Mietvertrag des örtlichen Heimatvereins als Betreiber mit der Burg-Stiftung als Eigentümerin läuft 2026 aus. Eine ganze Weile sah es nicht danach aus, als könnten beide Seiten ihre Vorstellungen vom künftigen Museumsbetrieb einander so angleichen, dass daraus ein einvernehmliches Konzept entsteht. Das scheint nun anders. Im Mai vergangenen Jahres hatte der Stadtrat per Beschluss nachdrückliches Interesse deutlich gemacht, in Tannroda vermitteln zu wollen. Nach mehreren Verhandlungen steht nun die greifbare Idee im Raum, dass die Stadt Bad Berka als Mieterin eintritt. Dem muss wiederum der Stadtrat zustimmen, da der Museumsbetrieb des Tannrodaer Heimatvereins bislang finanziell nicht durch die Stadt gefördert wurde. Geplant ist, dass das Erdgeschoss künftig von Stiftung und Heimatverein gemeinschaftlich genutzt wird, die oberen Etagen ausschließlich vom Verein. Ziel sei es laut Jahn, den neuen Mietvertrag bereits zum September dieses Jahres wirksam werden zu lassen.