Apolda. Das mitteleuropäische Schachturnier „Mitropa-Cup“ ist in Apolda zu Ende gegangen. Turnierdirektor Bernd Vökler zieht eine Bilanz:

„Im Großen und Ganzen ist es super gelaufen“, sagt Turnierdirektor Bernd Vökler über den „Mitropa-Cup“. Das internationale Schachturnier hat von Mittwoch, 14. Februar, bis Freitag, 23. Februar, in der Apoldaer Stadthalle stattgefunden. Streitigkeiten beim Wettkampf habe es nicht gegeben. Auch in der Stadt und im Hotel am Schloss, wo 120 Personen in 98 Zimmern untergebracht waren, habe es keine Vorfälle gegeben. Die deutschen Mannschaften konnten sich über Siege freuen.