Weimar. Mit diesen Fällen hatte die Polizei in den vergangenen Tagen zu tun:

Sechs Temposünder wurden am Sonntagmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Mellingen ertappt. Am schnellsten bei erlaubten 50 km/h war ein 66-Jähriger mit Tempo 71. Ihn erwartet ein Bußgeld, alle anderen kamen mit einem Verwarngeld davon, so die Polizei. Ohne Versicherung wurde am Sonntag in der Ettersburger Straße in Weimar ein E-Scooter-Fahrer erwischt. Zudem stand der 27-jährige Fahrer unter Drogen. Eine Blutentnahme und Anzeige folgten.

Weil er mit zwei Fahrrädern an der Hand unterwegs war, geriet in der Rießnerstraße in der Nacht zu Montag ein 23-Jähriger in eine Polizeikontrolle. Wie der Mann angab, habe er eines der beiden Räder gefunden und wollte dies nun mit zu sich nehmen. Um die Eigentumsverhältnisse zu klären, wurde das Fahrrad von den Beamten sichergestellt.

Ungewöhnliches Beutegut machte ein Dieb in Weimar Schöndorf. Im Verlauf der vergangenen Woche brach ein Unbekannter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein und stahl Akkordeon. Ob der Dieb selbst musikalisch veranlagt ist oder das Musikinstrument weitergibt, ist laut Polizei nicht bekannt.

red