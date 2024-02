Buttelstedt. Insbesondere die künftigen Fünftklässler bekamen beim Tag der offenen Tür in der Buttelstedter Regelschule ein spannendes Programm geboten.

Als ein lebendiges und vielfältiges Haus präsentierte sich die Regelschule Am Lindenkreis in Buttelstedt zu ihrem Tag der offenen Tür. Hunderte Besucher belohnten die Mühen der Vorbereitung, darunter natürlich die Hauptzielgruppe: die aktuellen Viertklässler aus der Gustav-Steinecker-Grundschule direkt gegenüber auf dem Buttelstedter Campus sowie aus der Grundschule An der Via Regia Berlstedt. Sie bekamen zu Beginn am Nachmittag eine gesonderte Begrüßung durch zwei Neuntklässler, außerdem hatten die Schul-Verantwortlichen eigens für die künftigen Neuzugänge ein Lerntagebuch erarbeitet, das die Mädchen und Jungen mit ihren Eindrücken als Erinnerung an den Tag füllten.