Berlstedt. In einer Sondersitzung vergab der Stadtrat Am Ettersberg die Planungsaufträge für ein Vorhaben, das unter hohem Zeitdruck vorankommen muss.

Es war eine der kürzesten Tagungen in der Geschichte des Stadtrates der Landgemeinde Am Ettersberg: 17.03 Uhr traten die Ratsmitglieder im Berlstedter Dorfgemeinschaftshaus zusammen, fünf Minuten später schloss Bürgermeister Thomas Heß (CDU) die Sitzung schon wieder. Auch das lässt ahnen, wie sehr die Landgemeinde beim einzigen Thema dieses Montagabends unter Zeitdruck steht. Es geht um bauliche Ergänzungen für das Feuerwehr-Gerätehaus in Buttelstedt: „Die Förderung durch den Bund ist schon zweimal verlängert worden“, so Heß. „Ein drittes Mal wird es das ganz gewiss nicht geben. Bis 9. Dezember muss das Vorhaben erledigt und die Verwendung der Fördermittel nachgewiesen sein.“