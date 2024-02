Oßmannstedt-Ulrichshalben. Mert Yalniz und Dongping Wang aus Hannover haben im Kultur-Gut des Ehepaars Roth eine Hommage an Johannes Brahms zum Besten gegeben.

Das von Künstlerehepaar Helene und Sebastian Roth geführte Kultur-Gut Ulrichshalben ist längst zu einer Pilgerstätte für Liebhaber gehobener Kunst geworden. So war das Publikum hellauf begeistert von zwei jungen Pianisten, die am Sonntag, 25. Februar, eine Hommage an Johannes Brahms zum Besten gaben, wie Zuhörer Johannes Bock aus Weimar berichtet. Im Duo und solistisch boten Dongping Wang (links) und Mert Yalniz am Steinway-Flügel eine Fülle großartiger Werke auf. Das Publikum konnte sich über die Klaviersonate Nr. 3, zwei Liebesliederwalzer, Souvenir de la Russie und die Klavierfassung der berühmten ersten Sinfonie freuen. Beide Künstler studieren an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover in der Klasse von Igor Levit.