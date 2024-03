Klettbach. Am Mittwochabend können neugierige Klettbacher erfahren, wie der neue öffentliche Defibrillator im Dorf funktioniert.

Jetzt hat auch die Gemeinde Klettbach einen öffentlichen Defibrillator: Das medizinische Gerät, das Leben retten kann, ist zentral im Dorf am Bürgerhaus angebracht. Dort bittet Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt (FDP) für Mittwoch, 6. März, ab 17 Uhr zur rund 90-minütigen öffentlichen Einweisung für jedermann in den Saal. „Die Teilnahme ist kostenlos, aber nicht umsonst“, wirbt sie in der Ankündigung. Das Gerät kommuniziert nach dem Aktivieren per Sprachmodul mit dem Benutzer.

red