Oßmannstedt. Vereinsmitglieder räumen kurz vor dem Todestag an Gedenktafel und Grab auf. Eine Enkelin Gerstungs wird am Dienstag vor Ort sein.

Der Imkerverein Ferdinand Gerstung Ilmtal-Weinstraße bereitet die jährliche Ehrung des Bienenvaters Ferdinand Gerstung vor. Die Vereinsmitglieder Yvonne Goldammer (von links), Walter Sitte und Michael Klopfleisch räumen an Ehrentafel und Grab in Oßmannstedt auf und schneiden Sträucher zurück. „Unser Verein hat es sich auf die Fahne geschrieben, dort Ordnung zu halten“, so Vorsitzender Franke Kingler. Zum Gedenken am Todestag am Dienstag, 5. März, treffen sich 15.30 Uhr Vereinsmitglieder und eine Enkelin Gerstungs auf dem Friedhof. Dazu seien alle eingeladen. „Ferdinand Gerstung hat viel für die Bienen getan. Das sollte man ehren. Unser Verein trägt seinen Namen“, sagt Kingler. Der Bienenvater ist 1925 gestorben. Im kommenden Jahr wird der 100. Todestag begangen.

red