Weimar. Bundestagsvizepräsidentin beim Träger des Thüringer Gründungspreises am Standort Weimar.

Zu einem Firmenbesuch am Weimarer Sitz des Unternehmens Revincus hat sich an diesem Mittwoch, 6. März, mit Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages angekündigt. Sie will sich über die Arbeit des Unternehmens im Bereich der Wärmerückgewinnung sowie aktuelle Projekte austauschen. Das Unternehmen war Kandidat für den Thüringer Innovationspreis und hat einen Thüringer Gründerpreis errungen. Aktuell setzt Revincus im Rahmen eines Modellprojektes die energieeffiziente Sanierung von DDR-Plattenbauten in Stadtroda um.

