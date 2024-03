Weimar. Zweitägige Fachtagung umfasst mehr als 50 Vorträge und neue Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung.

Bauen mit Fokus Mensch ist der Vorsatz der Bauphysiktage, die aktuell an der Bauhaus-Universität laufen. Bereits seit Mittwoch wird die Zukunft von Energieversorgung, Raumklima und Akustik besprochen. Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Architektinnen und Architekten diskutieren, wie man physikalische Einflussgrößen wie Temperatur, Luftqualität oder Schallschutz bereits bei der Planung mit den Bauzielen in Einklang bringt.

„Das Wohlbefinden in Wohn- und Arbeitsräumen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an multifunktionale Raumkonzepte, die hohen Energie- und Umweltstandards gerecht werden müssen“, erläutert Conrad Völker, Leiter der Professur Bauphysik an der Bauhaus-Universität Weimar.

In über 50 Vorträgen sollen die notwendigen Vorgehensweisen, Verfahren und Berechnungsmethoden, die aus der aktuellen Forschung und Praxis resultieren, vorgestellt und diskutiert werden, heißt es aus der Uni. Alle zwei Jahre finden die Bauphysiktage an wechselnden Orten statt. In diesem Jahr wird die Fachtagung erstmals seit fünf Jahren wieder an der Bauhaus-Universität Weimar ausgerichtet. Die Bauphysiktage dauern noch bis zum 7. März.

