Bad Berka. Die „BumbleBee-Blues-Band“ aus Troistedt spielt am Samstagabend im Coudray-Haus der Kurstadt.

Die Kurstadt setzt ihre Konzert-Reihe „Als der Blues nach Bad Berka kam! – Impressionen zum Bluesfestival“ fort: Zur zweiten von vier Veranstaltungen steht am Samstag, 9. März, ab 17 Uhr die „BumbleBee Blues Band“ auf der Bühne des Coudray-Hauses (Parkstr. 18). Christian Franz und Uwe Hummel aus Troistedt treten regelmäßig in der Region auf, zuweilen durch Gastmusiker verstärkt. Seine Ursprünge hat das Projekt in einer musikalischen Club-Session, gespielt wird elektrischer und akustischer Mississippi-Delta- und Chicago-Blues. Zu sehen gibt es wie zum Auftakt in der Vorwoche viele Foto-Erinnerungen aus der Geschichte des Bad Berkaer Bluesfestivals. Der Eintritt kostet 10 Euro.

