Kranichfeld. Kranichfelder Dichterhaus öffnet sich zum Weltgeschichtentag

Seit 2004 wird jedes Jahr am 20. März der Weltgeschichtentag gefeiert. Die Idee, an einem festen Tag im Jahr die Aufmerksamkeit auf das mündliche Erzählen von Geschichten zu richten, nahm in Schweden ihren Anfang und ist inzwischen weltweit als „World Storytelling Day“ ausgerufen. Auch in Kranichfeld findet dieser Ruf Gehör – und das bereits am Sonntag, 17. März. Dann öffnet sich um 17 Uhr das Baumbachhaus. Märchenerzählerin Ulrike Senge aus Weimar bringt dann Märchen und Geschichten von fünf Kontinenten zu Gehör. Begleitet wird sie von Annegret Wasser an der Gitarre. Das Programm wendet sich an Zuhörer ab 4 Jahre.

Dass sich die Baumbach-Freunde am Welt-Geschichten-Erzähler-Tag beteiligen, kommt nicht von ungefähr. Schließlich machte sich der in Kranichfeld geborene Heimatdichter Rudolf Baumbach nicht nur mit dem Text zum Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen“, sondern auch mit Märchen aus seiner Feder einen Namen.

Der Eintritt zum Geschichten-Sonntag im Baumbachhaus ist frei. Spenden für die dortige Kulturarbeit sind aber willkommen. Bereits von 14 bis 17 Uhr ist das Museums-Café geöffnet. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Ausstellung „Felix Martin Furtwängler – Bücher und Bilder“ anzuschauen.