Tannroda. Der zweite Teil von „Thüringen, deine Sprache“ läuft im Bürgerhaus des Bad Berkaer Ortsteils.

Der zweite der beiden Dokumentarfilme „Thüringen, deine Sprache“ erlebt eine weitere Aufführung im Weimarer Land: Am Freitag, 15. März, wird das Bürgerhaus am Lindenberg im Bad Berkaer Ortsteil Tannroda zum Kinosaal. Der Film beginnt 19 Uhr, der Eintritt ist frei, über Spenden für seine weitere Arbeit würde sich der Heimatverein als Gastgeber natürlich freuen. Gerald Backhaus, der Gothaer Filmemacher, hatte 2019 den ersten Dokumentarstreifen über die Vielfalt der Mundarten im Freistaat veröffentlicht, hier war auch das Weimarer Land vertreten. 2020 sowie 2021 war er wieder in Thüringen unterwegs, um Menschen aufzuspüren, welche die Dialekte noch beherrschen. Unter anderem führte ihn sein Weg in die Rhön und den Thüringer Wald sowie nach Gera oder Bad Frankenhausen.

red