Mellingen. 60 Direktvermarkter locken Hunderte Besucherinnen und Besucher zur Agrargenossenschaft Mellingen.

Allerhand regionale Genüsse lockten am Sonntag viele Menschen auf das Gelände der Agrargenossenschaft Mellingen. Beim Bauernmarkt boten rund 60 Direktvermarkter an, was sie produzieren und züchten – vom Honig bis hin zu Kleintieren.

va