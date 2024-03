Weimarer Land. Live-Musik am Stausee, Einwohnerversammlungen in Ballstedt und Lehnstedt sowie ein Angebot für die Jüngsten in Kranichfeld: Hier sind die Details.

Frühlingsparty in der Avenida-Therme Hohenfelden

Das „Lil Bernstein Trio“ musiziert zur Frühlingsparty live in der Avenida-Therme am Stausee Hohenfelden. Los geht es am Freitag, 22. März, um 18 Uhr im Freizeit- und Familienbad. Sängerin Nele Hartig, Paul Kohlmann am Keyboard und Saxophonist Bernhard Wundrak wollen ihre langjährige Bühnenerfahrung in die Waagschale werfen. Das Konzert ist im normalen Ticketpreis enthalten.

Einwohnerversammlung in Ballstedt

Die Gemeinde Ballstedt hat für Mittwoch, 20. März, zur jährlichen Einwohnerversammlung ab 19 Uhr in das Landhotel „Zur Tanne“ geladen. Als Themen stehen die Vorbereitung der Kommunalwahl Ende Mai und des Frühjahrsputzes sowie die geplanten Baumaßnahmen des Jahres auf der Tagesordnung. Bürgermeister Joachim Pommeranz (Die Linke) hofft auf rege Beteiligung und beantwortet gern alle Fragen.

Lehnstedter versammeln sich

Unter anderem um die Haushaltssituation der Gemeinde geht es, wenn die Lehnstedter Bürger sich am Donnerstag, 21. März, ab 19.30 Uhr im Gemeinderaum der „Alten Schule“ zur jährlichen Einwohnerversammlung treffen. Bürgermeister Tobias Delle spricht über die nächsten Projekte und die Entwicklung der Gemeinde, zudem stellt sich der Abwasserzweckverband Apolda vor, zu dem Lehnstedt seit Jahresbeginn gehört.

Kinder-Nachmittag in der Kranichfelder Stadtbücherei

„Komm mit ins (Lese-) Abenteuerland!“ Unter diesem Titel lädt das Team der Kranichfelder Stadtbücherei (Baumbachstr. 4) für Donnerstag, 21. März, ab 15.30 Uhr zu einem Vorlese-Nachmittag mit Angebot zum Oster-Basteln ein. Geeignet ist das Angebot für Kinder von vier bis zehn Jahren, die Teilnahme ist kostenfrei. Märchen, lustige Geschichten und Basteln mit liebevoller Anleitung stehen auf dem Programm.

red