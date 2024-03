Weimarer Land. Hofladen-Saisonstart in Tiefengruben, Subbotnik in Niederzimmern, Musik in Kranichfeld und Heichelheim: Hier sind die Details.

Hofladen in Tiefengruben beendet seine Winterpause

Der Hofladen der Familie Pfotenhauer im Rundplatzdorf Tiefengruben (am nördlichen Ende des Ringes, Dorfstr. 41) beendet am Samstag, 23. März, seine Winterpause mit der ersten Öffnungszeit von 9 bis 12 Uhr. Am Sonntag wird die Saison-Eröffnung mit einem großen Fest von 10 bis 17 Uhr gefeiert – dann sind auch Garten und Scheune mit bewirtschaftet. Als Jahres-Höhepunkte stehen der Tag der offenen Gärten im Weimarer Land (9. Juni), der traditionelle Tiefengrubener Obstmarkt (19. Oktober) sowie zwei Dorfkino-Termine in der Kulturscheune (voraussichtlich im Mai und August) im Kalender.

Arbeitseinsatz auf dem Kirchgelände in Niederzimmern

Zum großen Frühjahrsputz und der Vorbereitung des Osterfestes hat der Gemeindekirchenrat Niederzimmern für Samstag, 23. März, ab 8.30 Uhr aufgerufen. Auf dem Plan stehen Innenreinigungs-Arbeiten im Pfarrhaus und in der Kirche (inklusive Fensterputzen), Reinigung der Grünflächen von den Winter-Hinterlassenschaften sowie erste Pflegearbeiten an den Rabatten. Alle Interessierten, egal ob Kirchengemeinde-Mitglieder oder nicht, sind willkommen. Das Areal soll sich zur Osternacht-Feier am 30. März in bestem Zustand präsentieren.

Konzert auf der Kranichfelder Clubbühne

Die Acoustic-Rock-Band „Change Partners“ aus Braunschweig gastiert am Samstag, 23. März, um 20 Uhr auf der Clubbühne im Mehrzweckraum der Kranichfelder Niederburg. Musikalisches Vorbild der Formation, die auf Satzgesang und harmonisches Zusammenspiel der Akustik-Gitarren setzt, sind die Legenden „Crosby, Stills, Nash & Young“. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 19 Euro und sind bis Freitag noch in der Tourist-Information für 17 Euro erhältlich.

„Wilm“ gastiert im Heichelheimer Akazienhof

Den Musiker Wilm alias Valentin Schütge hat der Bürgerverein Heichelheim für einen Konzertabend am Samstag, 23. März, in den Saal der ehemaligen Gaststätte Akazienhof eingeladen. Die „One-Man-Band“ mit Stimme, Gitarre und Bluesharp hat ein Repertoire von mehr als tausend Titeln aus diversen Genres im Gepäck. Los geht es 20 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 10 Euro, für die Bewirtung ist gesorgt.

red