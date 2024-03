Apolda. Auf dem Marktplatz erwartet die Teilnehmer ein buntes Programm. Diese Informationen über Startschuss und Parkplätze gilt es zu kennen:

Teilnehmern des MDR-Osterspaziergangs in Apolda werden am 31. März vier Strecken unterschiedlicher Länge zur Verfügung stehen, die jeweils auf dem Markt beginnen und enden. Die MDR-Redakteurinnen Uta Fischer und Heike Neuhaus haben bereits im Vorfeld alle Strecken erwandert, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Sie führen vorbei an Oberroßla, entlang der Herressener Promenade, nach Kapellendorf, durch Schöten und die Schötener Promenade.

Offizieller Start sei am Ostersonntag um 9 Uhr. Es gilt zu beachten, dass in der Nacht zuvor die Uhren auf die Sommerzeit umgestellt werden. Die Radiomoderatoren Marko Ramm und Timo Hartmann werden gemeinsam mit Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) die Veranstaltung eröffnen und im Anschluss das Bühnenprogramm begleiten.

Anreise ist mit Auto und Zug möglich

Das Publikum auf dem Marktplatz werde bis 16 Uhr mit Swing, Rock‘n‘Roll, Rock und Pop der Golden Mary Band, Folk-Rock von Landslide, einer Modenschau der Apoldaer Textilbetriebe, dem Orchester Gramont, dem Team des MDR THÜRINGEN Morgenhahn und vielem mehr unterhalten. Thüringer Gastgeber werden mit herzhaften und süßen Spezialitäten für das leibliche Wohl sorgen. Auch entlang der Strecken soll es Versorgungspunkte geben. Unternehmen und Vereine werden mit Ständen vertreten sein.

Für Anreisende sollen am 31. März Parkplätze am Robert-Koch-Krankenhaus, Jenaer Straße 66, zur Verfügung stehen. Einen Wohnmobilstandort gibt es am Sportpark. Zu beachten sei, dass der Verkehr an mehreren Stellen die Wanderwege quert. Es wird darum gebeten, vorsichtig zu fahren. Mit dem Zug ist Apolda im Halbstunden-Takt zu erreichen.

Heike Neuhaus und Uta Fischer stellen am Sonntag, 24. März, in der MDR-Thüringen Kulturnacht nach 22 Uhr die einzelnen Touren vor. Damit wollen sie Lust darauf machen, mitzuwandern und beim Unterhaltungsprogramm auf dem Apoldaer Marktplatz dabei zu sein.

red