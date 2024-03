Oßmannstedt. Der Verein hat einen Strohtraktor auf der Festwiese am Ortseingang aufgebaut. Damit wird Werbung für eine Veranstaltung gemacht.

Wer große Maschinen sehen will, kann am 1. Mai einen Ausflug zum 18. Schleppertreffen der Schlepperfreunde in Oßmannstedt planen. Auch eine Ortsrundfahrt und Verpflegung vom Rost, aus der Gulaschkanone sowie mit Kaffee und Kuchen soll es geben. Mit einem 30 Meter hohen Kran, dessen Erlös dem Kinderhospiz Mitteldeutschland zugutekommt, können Gäste die Festwiese von oben sehen. Der Eintritt ist frei. Der Bau des Strohtraktors am Ortseingang war für die Vereinsmitglieder am Freitag, 22. März, der Startschuss in die Festvorbereitungen.