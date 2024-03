Naumburg. Am Ende der Reise hat die Gruppe evangelischer und katholischer Kirchgemeinden den Marienalter und die Elisabeth-Kapelle besichtigt.

Mit der vierten Etappe ist die Pilgergruppe der evangelischen und katholischen Kirchgemeinden aus Apolda am Freitag, 22. März, in Naumburg angekommen. Von Bad Kösen führte der Weg direkt in die Klosterkirche der Landesschule Pforta, wo die Wanderer mit einem kleinen Orgelkonzert überrascht wurden. Ziel der vierwöchigen Tour war der Naumburger Dom. Der Marienaltar, der in der Osterzeit geschlossen ist, habe durch die Gemälde Lucas Cranachs einen ungewohnten Eindruck auf die Pilger gemacht. In der mit Glasfenstern von Neo Rauch geschmückten Elisabeth-Kapelle habe das Pilgern 2024 einen würdigen Abschluss gefunden. Pfarrerin Susanne Böhm könne noch nicht versprechen, dass es 2025 ein Pilgern geben wird und falls ja, wohin es gehe, aber sie arbeite daran.