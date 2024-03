Großkochberg. Nils Niemann und Harald Arnold knüpfen sich Goethe und seine zeitgenössischen Dichterkolleginnen und -kollegen vor.

Ein frühlingshaft poetisches Programm bereiten Regisseur Nils Niemann und Schauspieler Harald Arnold am Ostersamstag, 30. März, im Liebhabertheater Schloss Kochberg. Um 17 Uhr beginnt ihr Programm „Vom Eise befreit... Aufbruch in den Frühling“ mit Texten von Goethe und von Dichtern und Dichterinnen aus seinem Umfeld. Bekanntes soll dabei sein, aber auch Neues und Überraschendes. In Spiel, Rezitation und Dialog betrachten, beschwören und begrüßen Niemann und Arnold den Frühling mit all seinen Aufbrüchen und Launen. Fehlen soll dabei nicht der Osterspaziergang von Goethe im „Faust“. Schloss Kochberg gehört zum Ensemble der Klassik-Stiftung Weimar.

Tickets gibt es unter theaterkasse@liebhabertheater.de oder an der Schlosskasse.

red