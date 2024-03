Weimar. Lyrik und Musik, Slapstickhumor und Monumentaltheater zum Sonderpreis gibt es in den kommenden Tagen auf Weimars Bühnen.

Collage aus Gedichten und Gitarrenklängen

Im Zeichen von Mascha Kalékos Schaffen steht der Donnerstagabend in der Literaturetage. Am 28. März präsentieren Ulrike Müller (Autorin) und Christian Rosenau (Gitarrist und Lyriker) eine Collage aus Kaléko-Texten, Klangcollagen und eigenen Kompositionen. Dichterin Mascha Kaléko brachte Sprache und Rhythmus des journalistischen Stils der Neuen Frauen in die Literatur der Zwanziger Jahre. Karten sind für 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, im Vorverkauf in der Eckermann-Buchhandlung erhältlich.

„Nibelungen“ im DNT zum Sonderpreis

Das DNT Weimar läutet Ostern mit einem Theatertag ein: Karten für Friedrich Hebbels Schauspiel „Die Nibelungen“ am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr im Großen Haus kosten auf allen Plätzen nur 12 Euro. Die Sage erzählt vom Drachentöter Siegfried, der in einem Wettkampf die Isenland-Königin Brunhild für Burgunderkönig Gunther gewinnt und dafür Gunthers Schwester Kriemhild zur Frau nehmen darf. Als Siegfried ermordet wird, sinnt Kriemhild auf Rache. Hebbels Epos entfaltet sich in Hasko Webers Inszenierung als psychologische Studie über verletzten Stolz, politische Ränke und bedingungslose Treue. Karten sind noch erhältlich.

Passionsmusik in der Kreuzkirche

Passionsmusik zur Sterbestunde Jesu ist am Karfreitag, 29. März, in der Weimarer Kreuzkirche zu hören. Um 15 Uhr erklingt „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi, eine geistliche Komposition von 1736. Intoniert wird es durch Sopran, Alt, Streicher und Basso continuo unter der musikalischen Leitung von Brigitte Kliegel. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

Witze auf Zuruf aus dem Publikum

Am Ostersonntag, 31. März, wollen die Improvisationskünstler von Öde und Schriller wieder das Publikum im Kulturzentrum Mascha zum Lachen bringen. Um 19.30 Uhr erwartet die Gäste interaktives Theater, das Schauspiel und Comedy, Wortwitz und Musik verbindet. Von Zurufen aus dem Publikum kreiert das Ensemble Bühnengeschichten, die die Alltagswelt auf den Kopf stellen. Tickets für 14 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf unter oedeundschriller.de

Barocke Musik für den Zink

Das belgische Ensemble „InAlto“ bringt am Ostersonntag, 19.30 Uhr, Vokal- und Instrumentalmusik des Barocks in die Herderkirche. Im Mittelpunkt des Programms „Passagen“ steht das historische Blasinstrument Zink. Es erklingen selten zu hörende Werke von Scheidt und Ahle sowie bekanntere Motetten von Bach. Leben und Tod sollen sich in einzigartigen Klangbildern widerspiegeln.

