Eberstedt. Wie die Telekom mitteilt, ist die Mobilfunk-Versorgung in Eberstedt ist jetzt noch besser.

Die Mobilfunk-Versorgung in Eberstedt ist jetzt verbessert. Wie der Kommunikationskonzern in einer Pressemitteilung schreibt, habe die Telekom dafür einen Standort mit 5G erweitert. Durch den Ausbau vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in Eberstedt und stünde insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Der Standort dient zudem der Versorgung entlang der Eisenbahntrasse. Die Telekom betreibt im Weimarer Land jetzt 54 Standorte.

red