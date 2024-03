Weimar. Krimiautorin Astrid Miglar stellt in Weimar und im Weimarer Land ihr neues Buch vor.

Autorin Astrid Miglar geht mit ihrem Kriminalroman „Blutrotes Weimar“ auf Lesetour. Los geht es am Montag, 8. April, um 19 Uhr in Weimars Buchhandlung Eule (Eintritt 5 Euro). Am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr liest die Autorin im Tröbsdorfer Vereinshaus bei freiem Eintritt. Ins Mehrgenerationenhaus Weimar-West kommt sie am Donnerstag, 11. April, um 15 Uhr bei freiem Eintritt und in die Schlosskapelle in Kromsdorf am selben Abend um 19 Uhr (Eintritt 5 Euro).

Darum geht es: In der Herderkirche löst sich während einer Trauung das Altarkreuz und erschlägt die Braut. Was zunächst wie ein Unfall anmutet, ist der blutige Höhepunkt eine Rachemission, denn die Braut hat selbst ein Leben auf dem Gewissen.

red