Weimar. Die aktuellen Zahlen belegen durchaus unterschiedliche Entwicklung in der Region.

Die Arbeitslosigkeit in Weimar und im Weimarer Land ist im März im Vergleich zum Vormonat um jeweils 0,1 Prozent leicht gesunken. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte hervor. Demzufolge waren in Weimar 2093 Menschen arbeitslos gemeldet, also 28 weniger als im Februar, aber 139 mehr als vor einem Jahr. Aktuell betrage die Arbeitslosenquote 6,4 Prozent.

Im Weimarer Land sehen die Zahlen besser aus: Hier waren zuletzt 2031 Arbeitslose gemeldet. Das sind 45 weniger als im Vormonat und 70 weniger als vor einem Jahr. Als „Klassenprimus“ in der Region kann das Weimarer Land aktuell auf eine Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent verweisen. In der Agentur Thüringen Mitte beträgt sie derzeit 5,8 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 856 Menschen arbeitslos, davon 400 in Weimar und 456 im Weimarer Land. Davon kamen jeweils rund 160 direkt aus einer Erwerbstätigkeit. 432 Menschen in Weimar und 485 im Kreis beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 150 in Weimar und 165 im Kreis eine Erwerbstätigkeit auf.

Unterschiedliche Entwicklungen gab es nach Angaben der Arbeitsagentur bei den freien Stellen. In Weimar gingen die neu gemeldeten auf 74 (- 50) zurück. Im Weimarer Land stieg die Zahl leicht auf 105 (+ 9) an. Insgesamt gebe es in Weimar 309 freie Stellen und 372 im Landkreis. Besonders gefragt sind in Weimar und im Weimarer Land Mitarbeitende für sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, in der Kfz-Branche sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. In Weimar suchen zudem Gastgewerbe und unter anderem die öffentliche Verwaltung Mitarbeitende, im Kreis vermehrt überdies das verarbeitende sowie das Baugewerbe.

red