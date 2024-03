Weimar. In Bad Berka ist ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Bad Berka im Weimarer Land wurde am Samstag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei der 18-Jährige mit seinem Motorrad in der Weimarischen Straße auf den rechten Bordstein geraten, stürzte und prallte gegen einen Baum.

Durch den Sturz wurde der Jugendliche schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad sei ein Sachschaden von 500 Euro entstanden.

