Hohenfelden. Das Freilichtmuseum beendet am Sonntag mit dem Handwerkertag traditionell seine Winterpause am Eichenberg bei Hohenfelden.

Das Thüringer Freilichtmuseum feiert seinen traditionellen Saisonstart: Am Sonntag, 7. April, öffnet sich beim Handwerkertag von 10 bis 17 Uhr erstmals nach der Winterpause wieder das Tor zum Museumsgelände am Eichenberg. Dem Team um Museumsleiterin Franziska Zschäck ist es einmal mehr gelungen, selten gewordene Handwerkskunst anzulocken: Korbflechter, Drechsler, Holzschnitzer, Töpfer, Glasgestalter, Färber, Filzer und vieles mehr.

Für Michael Gerlach ist die Teilnahme eine Premiere: Der Experte des Ateliers für Lebensraumgestaltung will zeigen, was man aus dem Naturbaustoff Lehm machen kann. Zum Publikums-Renner dürfte wie immer die Vorführung am heißen Feuer der historischen Güglebener Schmiede werden. Kinder können an diversen Stationen mitmachen: Filzen, Seife herstellen, Beutel gestalten. Viele Handwerker bieten ihre Erzeugnisse zum Kauf an, und wie immer gibt es ein Angebot an Imbiss und Getränken.

Die neue Sonderausstellung „Licht ins Dunkel. Die Geschichte der Beleuchtung“ ist ebenfalls zu erleben. Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU), der Fördervereins-Vorsitzende Achim Ramm und Franziska Zschäck nutzen zudem die Gelegenheit, im Rahmen des Festes um 11 Uhr den symbolischen ersten Spatenstich für das neue Informations- und Erlebniszentrum auf dem Eichenberg zu vollziehen.

red