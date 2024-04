Buttelstedt. Die Kirchengemeinde sammelt Geld für Kriegsopfer aus Israel und den Palästinenser-Gebieten.

Mit einem Benefizkonzert am Sonntag, 7. April, ab 17 Uhr in der Nikolaikirche am Markt sammelt die Kirchengemeinde Buttelstedt Spenden für Opfer des Angriffs auf Israel im Oktober 2023 sowie des seitdem währenden Krieges im Gazastreifen. Das gesammelte Geld wird zu gleichen Teilen an die Initiative „Bring them home now“, die Hilfe des DRK in Israel sowie in den palästinensischen Gebieten aufgeteilt. Kantorin Svenja Reis hat Studierende der Weimarer Franz-Liszt-Musikhochschule als Mitwirkende eingeladen. Das Gamben-Ensemble „A Midsummer Night‘s Consort“ gibt dabei sein Debüt in dieser Formation. Zudem erklingen auf der Weißhaupt-Peternell-Orgel Werke aus Barock und Renaissance. Der Eintritt ist frei, Spendenboxen stehen bereit.

red