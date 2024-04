Weimar. Für 50 Kinder und Betreuer aus der Einrichtung kostenloser Besuch in der Manege.

Kurz vor dem Ende seines Gastspiels am Kaufland in der Humboldtstraße hat der Circus Robini im Weimarer Kinderhaus Freude ausgelöst. Die Einrichtung hat für 50 Kinder und Betreuer Freikarten für eine Vorstellung erhalten. Der Circus Robini ist noch bis einschließlich 7. April in Weimar zu Gast. Besucher können das Programm in der Manege noch einmal Samstag ab 17 Uhr sowie Sonntag ab 11 Uhr erleben. Für die ermäßigten Preise am Sonntag als Familientag gibt es auf Facebook Gutscheine zum Ausdrucken.