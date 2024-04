Weimar. Michail Lifits gilt nicht nur als herausragender Pädagoge, sondern ist weltweit als Solist und Kammermusiker erfolgreich.

Sein Antrittskonzert als Klavierprofessor hat Michail Lifits in der Reihe „Virtuoses Weimar“ der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ gegeben. Der 1982 in Usbekistan geborene Musiker lehrt seit 2022 als neuer Professor für Klavier an der Einrichtung. Michail Lifits gilt nicht nur als herausragender Pädagoge, sondern ist darüber hinaus als Solist und Kammermusiker weltweit aktiv und erfolgreich. Für das Antrittskonzert im Festsaal des Fürstenhauses hatte der Klavierprofessor Werke von Franz Schubert und Dmitri Schostakowitsch ausgewählt.