Weimar. Die originale Band der 2011 verstorbenen Sängerin tourt und macht Halt in der Weimarhalle.

Ihre Schaffenszeit war kurz, doch ihr Einfluss auf den Soul und die Musikszene im Allgemeinen ist enorm: Amy Winehouse ht sich mit Liedern wie „Valerie“, „Rehab“ und „Tears dry on their own“ ein Denkmal gesetzt. Um den unverkennbaren Sound über den Tod der Sängerin 2011 weiterzutragen, geben ihre Bandmitglieder weiter Konzerte als Amy Winehouse Band. Mit Sängerin Brontë Shande am Mikrofon ist die Combo am Samstag, 13. April, um 20 Uhr beim Schallkultur Festival in der Weimarhalle zu hören. Neben Amys ehemaligen Bassisten Dale Davis stehen auch Hawie Gondwe (Gitarre), Nathan Allen (Schlagzeug) und Henry Collins (Trompete) auf der Bühne, dazu David Tims an den Tasten und Dave Temple am Saxofon. Karten gibt es noch unter ticket.erbenhof.de.

red