Weimar. Die eigene Kreativität erkunden: Für einige Veranstaltungen der Weimarer Mal- und Zeichenschule gibt es noch freie Plätze.

In einigen Kursen der Weimarer Mal- und Zeichenschule gibt es Plätze. Der Workshop „Bildnisse in Stein“ mit Michal Schmidt vermittelt am 27. April, 4. Mai und 5. Mai, jeweils von 10-15 Uhr grundlegenden Techniken der Steinbearbeitung. Lezzueck Coosemans veranstaltet den Workshop „Ölmalerei. Ein Kunstwerk in 11 Stunden“ am 3. Mai, von 18 bis 21 Uhr und 4. Mai, von 10 bis 18 Uhr. Die Teilnehmenden stellen Ölfarben selbst her und fertigen ein Gemälde an. Anmelden unter www.malschule-weimar.de

red