Bad Berka. Einen Familien-Nachmittag der besonderen Art bietet die evangelische Kirchengemeinde in Bad Berka an. Die Bilanz der Mittagessen-Aktion im Winter fällt rundum positiv aus.

Einen besonderen Nachmittag für Familien unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs sein“ bietet die evangelische St.-Marien-Kirchengemeinde in Bad Berka am Samstag, 13. April, ab 15 Uhr an. Musikalischer Gast im Begegnungszentrum neben der Stadtkirche (Pfarrgasse 1) ist Maik Becker aus Weimar, der Trommeln, Pauken und andere Instrumente zum Erzeugen von Samba-Rhythmen mitbringt – die Besucher sind aufgefordert, einen gemeinsamen Beat zu finden. Dazu gibt es eine Geschichte für die Jüngeren sowie für das leibliche Wohl Kuchen und Getränke. Willkommen ist jeder, unabhängig von der Gemeinde-Zugehörigkeit.

Die Gemeinde von Pastorin Sabine Hertzsch knüpft damit an ihr erfolgreiches Projekt „Kommt, es ist alles bereitet“ im Januar und Februar an. Immer freitags gab es in diesem Rahmen ein kostenloses Mittagessen für jedermann in geselliger Runde, um ein Zeichen gegen die Einsamkeit im Winter zu setzen. Nach verhaltenem Auftakt wurde die Resonanz immer besser, zu Spitzenzeiten nutzten rund 30 Gäste das Angebot. Das Essen bereiteten Frauen aus der Gemeinde anfangs selbst zu. Später wurde es aus dem Landgut Holzdorf geliefert, nur den Nachtisch steuerte eine Bad Berkaerin bei.

red