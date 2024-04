Hohenfelden. Die Frühlingssonne verzaubert das Ostufer und bietet an manchen Abenden ein Farben-Spektakel.

Als würde das Kraniche-Paar die Abendsonne spüren: Mit etwas Glück gibt es am Stausee Hohenfelden zu dieser Jahreszeit farbenprächtige Eindrücke wie diesen, den Fotografin Isabell Daniel unlängst von einem Ausflug mitbrachte. Natürlich muss das Frühlingswetter dafür mitspielen. Die Skulptur, gelegen am Ostufer zwischen dem Gelände der Seeterrassen-Gaststätte und dem Strandbad, bietet sich für einen Schnappschuss in solchen Fällen geradezu an. Das Strandbad-Gelände soll übrigens Anfang Mai mit neuem Betreiber in die Saison starten.

red