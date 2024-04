Weimars Bündnis-Grüne haben am Montag zum 200. Geburtstag von Großherzogin Sophie eine temporäre Gedenktafel am Sockel auf dem Goetheplatz angebracht. Bis heute würden die Leistungen von Frauen kaum öffentlich gewürdigt, wie auch die äußerst geringe Anzahl an Denkmälern für Frauen in Weimar zeige. © Funke Medien Thüringen | Susanne Seide