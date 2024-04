Weimar. Die Stadtbücherei ändert ihre Öffnungszeiten und das Theater im Gewölbe seinen Spielplan. Außerdem lohnen diese Veranstaltungen einen Besuch.

Cafékonzert mit Nachwuchsmusikern

Das nächste Cafékonzert im Foyer des DNT steht an. Unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ spielen am Samstag, 13. April, um 15 Uhr die Nachwuchsmusiker der Staatskapelle Weimar ein Programm von Mozart über Liszt bis Mahler. Die sieben jungen Stipendiaten präsentieren ihr kammermusikalisches Repertoire. In einer originellen Instrumentenkombination werden Diana Kostadinova und Sarah Köster an den Violinen, Sujin Kim an der Viola, Jaehun Lee an der Violoncello, Paul Maria Schnieber an der Harfe, Lukas Hellmann an der Posaune und Marcus Ziegler am Schlagwerk an diesem Nachmittag im Mittelpunkt stehen. Karten sind noch erhältlich.

Streichquartett im Forum Seebach

Das Streichquartett der Staatskapelle Weimar spielt am Dienstag, 16. April, um 16 Uhr im Forum Seebach ein Konzert nach Joseph Joachims Motto „F-A-E“ – frei, aber einsam. Die Tonfolge, die der Geiger sich als Signet gewählt hat, spielt eine zentrale Rolle auch in Brahms’ a-Moll-Quartett, das die Staatskapelle vertont. Das Werk vereint helle, lyrische Musik mit intensiver thematischer Arbeit. Außerdem ist Mozarts Streichquartett B-Dur KV 589 mit einem ungewöhnlich präsenten Cello zu hören.

Sonderstempel zum Zeitungsjubiläum

Zum 100. Jubiläum der Zeitung „Glaube + Heimat“ am 14. April gibt die Deutsche Post einen Sonderstempel heraus. Motiv ist die Lutherrose über dem Logo der Zeitung. Die Abteilung Philatelie der Deutschen ist zudem am Sonntag von 11 bis 16 Uhr auf dem Theaterplatz, um den Stempel an Interessierte zu verteilen. Auf Anfrage gibt es den auch noch einen Monat unter Deutsche Post AG, Service- und Versandzentrum Weiden, Sonderstempelstelle in 92627 Weiden.

Neuer Spielplan am Samstagabend

Eine Spielplanänderung sollten Besucherinnen und Besucher des Theaters im Gewölbe auf dem Schirm haben: Statt „Johann Wolfgang (74) und Ulrike (19)„ wird das Schauspiel „Goethe und Anna Amalia – Eine unmögliche Liebe“ am Samstagabend, 13. April, um 21 Uhr gezeigt. Das Stück dreht sich um das hartnäckige Gerücht, dass der Dichter und die Herzogin mehr als nur die Liebe zur Kultur verband. Zu Wort kommt Luise von Göchhausen, enge Vertraute Anna Amalias. Und auch Anna Amalia meldet sich aus dem Jenseits in diesem Schauspiel von Walter Hesse.

Treffpunkt für junge Vielleser

Junge Lesebegeisterte treffen sich am Montag, 15. April, wieder in der Literaturetage in Weimar. Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren sind um 16.30 Uhr eingeladen, neue Titel kennenzulernen, eigene Buchtipps zu teilen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bücherei öffnet erst am Mittag

Auf Änderungen in den Öffnungszeiten der Stadtbücherei und der Stadtteilbibliothek Schöndorf macht die Stadtverwaltung Weimar aufmerksam: Am Mittwoch, 17. April, öffnen beide Einrichtungen erst um 13 Uhr. Grund ist eine Mitarbeitendenversammlung.

red