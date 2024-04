Weimar. Grüne Liga läutet zweite Phase für Obstbaum-Allee in der Niedergrunstedter Straße ein.

Zwei Tage hat die Grüne Liga im Niedergrunstedter Weg mit angehenden Streuobstfachwirten und -wirtinnen Pflegearbeiten an städtischen Obstbäumen durchgeführt. Hier leitet Ausbilder Alexander Seyboth Sabine Prommersberger von der Unteren Naturschutzbehörde Jena an. Zuvor hatte die Stadt Vorarbeiten wie das Entbuschen übernommen, damit Leitern aufgestellt werden konnten und im Herbst geerntet werden kann. Mit diesem Kurs startet die zweite Pflegephase für die rund 150 Bäume. Drei Jahre dauerte es, um sie alle einmal zu schneiden. Sie sollen Kronen aufbauen, was regelmäßig spezielle Schnittmaßnahmen erfordere. Alle Seiten profitieren: Die Teilnehmenden können sich praktisch erproben, und die Stadt trägt nur die Kosten für das Entbuschen.