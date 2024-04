Ettersburg. Arbogast Schmitt, emeritierter Professor aus Marburg, ist Gast des nächsten „Ettersburger Gespräches“ am Dienstagabend im Schloss.

Der Marburger Geisteswissenschaftler Arbogast Schmitt ist Gast des nächsten „Ettersburger Gespräches“ am Dienstag, 16. April, ab 19 Uhr im Weißen Saal des Schlosses. Es handelt sich um einen Spezial-Abend der Reihe „Philosophicum“: Unter der Überschrift „Der Geist der Antike“ spricht der knapp 81-Jährige mit dem Leipziger Literaturwissenschaftler und Philosophen Jan Urbich über „die Wege der Philosophie in die Moderne“. Verhandelt werden Begriffe wie Wahrnehmung, Vorurteile, Selbstbestimmung oder Ausgrenzung. Schmitt forschte bis zu seiner Emeritierung 2011 in Marburg zuletzt mit dem Schwerpunkt auf das Verhältnis der antiken Erkenntnistheorie zur Erkenntnistheorie der Neuzeit und den Folgen für das Verständnis von Ästhetik, Ethik, Politik in Antike und Moderne. Er ist als Autor, Übersetzer und Herausgeber tätig. Der Eintritt kostet 12 Euro.

red