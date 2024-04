Weimar. Das Magazin „Glaube+Heimat“ sorgte am Sonntag für Leben auf dem Weimarer Theaterplatz.

Das hundertjährige Jubiläum der Kirchenzeitschrift „Glaube+Heimat“ sorgte am Sonntag für Trubel auf dem Weimarer Theaterplatz: Passanten vermischten sich an etlichen Ständen auf einem „Markt der Möglichkeiten“ mit den Teilnehmern der Festveranstaltung, die am Mittag im Großen Haus des DNT begonnen hatte. Fast schon logisch war der Wettergott auf Seiten der Herausgeber und schickte einen sonnigen Tag, dessen Programm mit einem Festgottesdienst in der Herderkirche begonnen hatte.

mg