Weimar. Im Kirms-Krakow-Haus ist die Sonderausstellung rund um historische Rauchutensilien und ihre Verbindungen zur Kulturgeschichte der Stadt wieder zu sehen.

Die Sonderausstellung „Smoke. Gesellschaft im blauen Dunst“ startet in ihre zweite Saison. Im zeitgenössischen Biedermeier-Dress führte Christian Hill am Wochenende durch die Ausstellung. Ausgewählte Utensilien der Rauchkultur erzählten dabei nicht nur Wissenswertes über das alte Laster, sondern auch über Persönlichkeiten der Weimarer Kulturgeschichte. Die Ausstellung ist freitags von 14 bis 17 Uhr und am Wochenende wie Feiertagen bereits ab 11 Uhr zu sehen.