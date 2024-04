Weimar. Die A-und-A-Kulturstiftung aus Köln würdigt Christian Rosenau für seine Lyrik. Der Dichter will die Brücke schlagen zwischen Dichtung und Musik.

Der Weimarer Dichter und Musiker Christian Rosenau erhält den Literaturpreis der A-und-A-Kulturstiftung. Wie die Literarische Gesellschaft Thüringen mitteilt, wird mit 15.000 Euro Preisgeld die Lyrik Rosenaus gewürdigt, die er seit 2005 in verschiedenen Sammelbänden, Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht hat. Bisher hat er fünf Gedichtbände veröffentlicht.

Christian Rosenau wurde 1980 in Weimar geboren. Er studierte Gitarre an der Musikhochschule in Weimar und arbeitet als freischaffender Autor, Musiker und Musikpädagoge nun in Coburg.

Mit dem Literaturpreis der A-und-A-Kulturstiftung werden Autorinnen und Autoren insbesondere dann gewürdigt, wenn sie im Schnittpunkt verschiedener Künste oder Wissenschaften arbeiten. Christian Rosenaus Werk zeichne sich durch eine originelle lyrische Handschrift, einen sorgfältigen Umgang mit Sprache und ein unaufdringliches, durch Präzision gekennzeichnetes Formbewusstsein aus, erklärt die Literarische Gesellschaft. Seine Gedichte kreisen um Kindheits- und Herkunftserinnerungen, Natur, Beziehung und Sprache und schlagen eine gegenwartsbezogene Brücke zwischen Literatur und Musik. Die Preisverleihung findet Ende Mai in Berlin statt.

