Weimar. Jeden Mittwoch Beratungen im „Haus des Miteinander Hörens“ in Weimar.

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes (DSB) bietet mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ jeden Mittwoch, außer an Feiertagen, eine persönliche, kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen in der Zeit von 13 bis 17 Uhr im „Haus des Miteinander Hörens“ in Weimar, Bonhoefferstraße 24b, an. Beraten werden Betroffene und Angehörige zu Fragen, die im Zusammenhang mit der Hörminderung in sozialer, medizinischer, technischer und rechtlicher Hinsicht stehen, zu technischen Hilfsmitteln, schriftlicher Kommunikation oder bei Fragen zur beruflichen Rehabilitation, heißt es.

red