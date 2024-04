Weimar. Das Kieler Trio spielt ein eintrittsfreies Konzert im C.Keller.

Heavy-Blues-Rock bringt das Kieler Trio Oakfarm am Dienstagabend nach Weimar. Am 16. April tritt die Band um 21 Uhr im C.Keller auf. Der Eintritt ist frei und das Kommen nicht nur deshalb lohnenswert.

Oakfarm vergleichen sich mit einer alten Vinyl aus den 70ern, die nach langer Zeit zum erstmal aufgelegt wird und mit ihrem durchdringenden Rocksound den Raum zum Beben bringt. Diese Wirkung erzeugen Tobias Lemberger an Mikrofon und Gitarre, Dennis Oelze am Schlagzeug und Arne Döpper am Bass. Vintage-Blues-Rock versehen sie seit der Bandgründung 2020 mit Tiefe, Power, Grunge und eingängigen Melodien. Seit 2022 touren sie gemeinsam, das selbstbetitelte Debütalbum erschien Anfang April 2024.

