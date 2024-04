Weimar. Ein Zeichen für Solidarität setzt der Awo-Regionalverband mit einer deutschlandweiten Aktion.

Unter dem Motto „Was Menschen verbindet“ präsentierte der Landesverband Thüringen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) unlängst ein fünf Meter langes Papierboot. Im Mehrgenerationenhaus Weimar-West sollte damit im Zuge des bundesweiten Kunstprojektes „100 Boote – 100 Millionen Menschen“ ein Zeichen für Solidarität mit geflüchteten Menschen weltweit und vor Ort gesetzt werden. Die Faltboote symbolisieren dabei die Menschen, die weltweit auf der Flucht vor Krieg, Unterdrückung oder Hunger sind.

Mehr als 100 dieser Origami-Papierboote wurden in Sachsen-Anhalt als teambildende Maßnahme von mehr als 600 Engagierten gebastelt und an insgesamt 14 sogenannte Sammelhäfen in ganz Deutschland geschickt. Dort wurden sie an Verbände, Schulen und Vereine übergeben und an ihre Gestaltungsorte gebracht. Die insgesamt neun Boote aus Thüringen, von denen eines im Mehrgenerationenhaus ausgestellt wurde, kommen dann am 29. Mai zur großen Abschlussveranstaltung nach Erfurt. Der Weltflüchtlingstag am 20. Juni soll danach Anlass zur Präsentation der mehr als 100 bunten Booten vor dem Bundestag in Berlin sein.

Das tatsächlich aus Papier bestehende Weimarer Boot kam unbemalt am 14. November vergangenen Jahres zunächst am Erfurter Domplatz an und wurde am 1. Dezember in Weimar ausgestellt. Die Weimarer Awo-Kindergärten, das Awo-Stübchen, die Awo-Frühförderstelle und das Mehrgenerationenhaus in Weimar-West haben sich zusammengeschlossen, um das Boot alsdann zu gestalten. Nach der gelben Grundierung reiste es zu den Weimarer Kindergärten „Kirschbachtal“, „Sonnenschein“, „Nordknirpse“, „Villa Lustig“, „Am Goethepark“ und „Am Kurpark“ in Bad Berka, wo es von Kindern bemalt wurde. Jeder Kindergarten hat sich dabei mit einem besonderen Thema schwerpunktmäßig auseinandergesetzt, von Musik über Freundschaft bis hin zu Bewegung. Auch die „Frühförderstelle für sehgeschädigte und blinde Kinder“ unterstützte die Aktion mit selbstgebastelten Brillen.

Begleitet wurde die Gestaltung von der Weimarer Künstlerin Salea Rackwitz. Bei der Präsentation am vergangenen Freitag waren neben einigen Kindern und Vertretern der Kindergärten auch Vorstandsvorsitzender Frank Albrecht und die Landesgeschäftsführerin des Awo-Landesverbandes Thüringen, Katja Glybowskaja, vor Ort. Nach der Abschlusspräsentation war Zeit, sich bei Kaffee und Kuchen untereinander auszutauschen und das Kunstwerk zu betrachten.