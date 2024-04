Ettersburg. Wissenschaftler Arbogast Schmitt ist auf Schloss Ettersburg zu erleben. Mit Jan Urbich spricht er über alte Antworten auf moderne Fragen.

Arbogast Schmitt ist der nächste Gast im Philosophicum auf Schloss Ettersburg. Mit Jan Urbich spricht er am Dienstag, 16. April, ab 19 Uhr, im Weißen Saal über den „Geist der Antike – Wege der Philosophie in die Moderne“. Arbogast Schmitt ist einer der bedeutendsten Kenner und Interpreten der Philosophie der griechischen Antike. Er lehrte bis 2011 an der Universität Marburg und forschte zum Verhältnis der antiken Erkenntnistheorie zur Erkenntnistheorie der Neuzeit.

red