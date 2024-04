Weimar. Vier Veranstaltungen im Kulturzentrum Mon Ami mit Kandidaten bei der Kommunalwahl

Die Stadt Weimar steht vor den Kommunalwahlen. Bereits zum zweiten Mal dürfen dabei junge Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Mit dem „Project 34“ haben junge Leute für junge Leute mit Unterstützung des städtischen Kinderbüros eine Veranstaltungsreihe geschaffen, die deren politische Beteiligung und deren Engagement fördert und eine Plattform bietet, auf der sich junge Wählerinnen und Wähler direkt mit den Kandidierenden austauschen und über die Zukunft ihrer Stadt diskutieren können.

Vier Veranstaltungen sind in diesem Rahmen im Mon Ami am Goetheplatz geplant. Über die Zukunft Weimars können die Jugendlichen am 22. April, 17.30 Uhr, mit den Oberbürgermeisterkandidaten reden. Gleich drei Diskussionsrunden sind mit Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat geplant: für den 30. April, 16 Uhr, zum Thema Freizeit und öffentliche Plätze, für den 3. Mai, 17 Uhr, über Nahverkehr und Klimaschutz sowie für den 13. Mai, ebenfalls 17 Uhr, über Bildung, Vielfalt, Demokratie und Beteiligung.

Die Veranstaltungen richten sich an Jugendliche, die noch nie zuvor die Chance hatten, an Kommunalwahlen teilzunehmen. Eine Teilnahme mit Schulklassen und Gruppen ist möglich.

red