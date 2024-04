Weimar. Internationale Studierende zeigen die Vielfalt an der Musikhochschule mit einem Konzert im Fürstenhaus.

Auch die Weimarer Musikhochschule beteiligt sich an den Initiative „Weltoffenes Thüringen“, die sich gegen Ausgrenzung einsetzt. In diesem Zug wird die Reihe „World Wide Weimar“ weitergeführt. Am Donnerstag, 18. April, spielen um 19.30 Uhr internationale Studierende ein Konzert im Fürstenhaus. Ein Zeichen für Diversität setzt das Programm aus internationaler Musik von Barock über Jazz bis hin zu der Moderne. Neben den internationalen Stipendiaten des Stibet-Programms werden auch die Austauschstudierenden Teil des Konzertes sein. Der Lehrstuhl für „Transcultural Music Studies“ wird zudem einen Film über eine Forschungsreise nach Brasilien und Samba-Klassiker präsentieren. Der Eintritt ist frei.

red