Pia Schleyer und Stefanie Sudmöller (von links), Projektverantwortliche Seelensteine Weimarer Land, freuen sich über die Unterstützung der Auszubildenden der Firma Gebr. Becker GmbH beim Streichen der Wände der Räumlichkeiten in Apolda. © Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen | Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen