Weimar. Historiker Georg Schmidt ist zu Gast im 14. Salon der Maria-Pawlowna-Gesellschaft

Um Weimar in der Zeit um 1800 geht es in einem Vortrag, den Historiker Georg Schmidt am Donnerstag, 18. April, vor der Maria-Pawlowna-Gesellschaft hält. Im 14. Salon spricht er ab 18 Uhr über „Zwischen Zarenhof und Napoleon. Weimar in der Zeitwende nach 1800“, ein Thema, zu dem er 2022 im C. H. Beck-Verlag auch sein Buch „Durch Schönheit zur Freiheit“ veröffentlicht hat.

Schmidt geht auf die sich rapide verändernden Verhältnisse der Weimarer Politik um die Jahrhundertwende ein. Das Handeln und die Strategien von Napoleon und Zar Alexander setzt er in Beziehung zu aktuellen Geschehnissen. Der Vortrag fragt, warum der französische Kaiser trotz seiner Eroberungspolitik größere Sympathien genoss als der Zar.

red